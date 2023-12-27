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THI TV: Mack Brown Post-Mayo Bowl Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated
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CHARLOTTE – North Carolina Football Coach Mack Brown met with the media following his team’s 30-10 loss to West Virginia on Wednesday night in the Duke’s Mayo Bowl at Bank of America Stadium.

The Tar Heels conclude their season 8-5 after dropping five of their last seven contests.

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