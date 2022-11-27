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THI TV: Mack Brown Pre-ACC Championship Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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North Carolina Coach Mack Brown met with the media via zoom on Sunday afternoon to discuss the ACC Championship game against Clemson. He also had comments on Coach Dabo Swinney, recruiting in Charlotte, and many more topics.

The Tar Heels are 9-3 overall and will face the TIgers (10-2) on Saturday night in Bank of American Stadium in Charlotte, NC.

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