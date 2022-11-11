News More News
{{ timeAgo('2022-11-11 21:36:58 -0600') }} basketball Edit

THI TV: UNC Pre-Game Warmups Before Beating Charleston

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL – North Carolina pulled away from College of Charleston on Friday night at the Smith Center to secure a 102-86 victory, and before the game, THI was courtside and shot the following pre-game warmup video of the Tar Heels.

*Video edits by Jacob Turner.

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}