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{{ timeAgo('2022-10-15 23:25:33 -0500') }} football Edit

THI TV: UNC's Victory Bell Celebration

Jacob Turner
Tar Heel Illustrated

DURHAM, NC - North Carolina defeated the Duke Blue Devils by a score of 38-35 to retain the VIctory Bell for another year.

The Tar Heels improve to 6-1 overall and 3-0 in the ACC.


VIDEO: Jacob Turner

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