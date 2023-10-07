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Tidbits: Heels Defeat Orange

Here are some noteworthy tidbits from No. 14 North Carolina's 40-7 victory over Syracuse on Saturday.
Here are some noteworthy tidbits from No. 14 North Carolina's 40-7 victory over Syracuse on Saturday. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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