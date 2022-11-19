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Tidbits: Heels Lose To Yellow Jackets

Here are some noteworthy tidbits from North Carolina upset loss at home to Georgia Tech on Saturday night.
Here are some noteworthy tidbits from North Carolina upset loss at home to Georgia Tech on Saturday night. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHAPEL HILL – North Carolina’s six-game win streak came to an end Saturday night as unranked Georgia Tech upset the No. 13 Tar Heels, 21-17, at Kenan Stadium.

UNC led 17-0 in the second quarter, but never scored again while the Yellow Jackets crossed the goal line three times in a four-possession stretch to take the lead.

Carolina dropped to 9-2 overall and 6-1 in the ACC, while tech improved to 5-6 and 4-4.

Here are some Tidbits from UNC’s loss to Georgia Tech:

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