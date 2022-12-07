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Two Future Tar Heels Playing for State Championships This Weekend

Ty Adams of Swainsboro (GA) High School will be playing for the GHSA 1A State Championship
Ty Adams of Swainsboro (GA) High School will be playing for the GHSA 1A State Championship (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

Two North Carolina class of 2023 commits will be playing for a state championship this weekend in Georgia. Ty Adams and Kaleb Cost will have a chance to end their high school career on a winning note at Georgia State's Center Parc Stadium in Atlanta.

The other sixteen class of 2023 commits have concluded their prep career and they are listed below at the bottom.

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