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UNC At Notre Dame: 5 Things To Watch For

Carolina heads to Notre Dame on Wednesday night, and here are 5 things for UNC fans to watch for.
Carolina heads to Notre Dame on Wednesday night, and here are 5 things for UNC fans to watch for. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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With North Carolina’s chances at getting into the NCAA Tournament increasingly stressed, the Tar Heels have a challenging road game at Notre Dame on Wednesday night.

The Fighting Irish are just 10-17 overall and 2-14 in the ACC, but they will be geared up for the struggling Tar Heels, and play a style that could cause Carolina some issues.

UNC is 16-11 overall and 8-8 in the ACC, plus the Heels have lost five of their last six games.

Here are 5 things to watch for as UNC visits Notre Dame:

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