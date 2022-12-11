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UNC Defensive Snap Counts Through 13 Games

Linebacker Cedric Gray has played 918 Plays for the Tar Heel defense through 13 games.
Linebacker Cedric Gray has played 918 Plays for the Tar Heel defense through 13 games. (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Here are the snap counts for defensive North Carolina players for the 13 games of the 2022 football season.

The Tar Heels are 9-4 and will face Oregon (9-3) in the 2022 Holiday Bowl in San Diego, CA on December 28 at 8:00.


Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)


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