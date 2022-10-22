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UNC Defensive Snap Counts Through 7 Games

Linebacker Cedric Gray has played 510 plays for the Tar Heel defense through 7 games.
Linebacker Cedric Gray has played 510 plays for the Tar Heel defense through 7 games. (Jacob Turner)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

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Here are the snap counts for defensive North Carolina players through the first 7 games of the 2022 football season:


Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)


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