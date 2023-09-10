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UNC Drops To No. 20 in AP Poll

UNC drops three spots in the AP Top 25 sfter needed two OTs to defeat Appalachian State.
UNC drops three spots in the AP Top 25 sfter needed two OTs to defeat Appalachian State. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.
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After needing two overtimes to defeat Appalachian State at home, North Carolina dropped three spots in the newest Associated Press Top 25 poll from No. 17 to No. 20.

The Tar Heels secured a 40-34 win versus the Mountaineers, but were not impressive in doing do, according to how the vote turned out. The game was 10-10 at halftime and 27-27 at the end of regulation.

Omarion Hampton ran for 234 yards and three scores for the Heels, who improved to 2-0 on the season.

Here are the AP Top 25 rankings.

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