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{{ timeAgo('2023-03-25 20:14:50 -0500') }} football Edit

UNC Football Spring Practice Photo Gallery

THI Staff
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - The North Carolina Tar Heels held an open football practice on Saturday in Kenan Stadium. The Tar Heels are in the middle of the spring practice schedule and gave the media, fans, recruits, and high school coaches an opportunity to see them in action.

Photos by Jacob Turner

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