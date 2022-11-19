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UNC-Georgia Tech Recruit Photo Gallery

Kevin Roy
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina hosted several prospects for its home football game versus Georgia Tech in Kenan Stadium on Saturday night.


PHOTOS: Kevin Roy

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