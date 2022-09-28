News More News
{{ timeAgo('2022-09-28 09:18:16 -0500') }} basketball Edit

UNC Releases Full Basketball Slate, Times & TV

North Carolina released its full basketball schedule last week, but today it released it to include all start times with TV information.
North Carolina released its full basketball schedule last week, but today it released it to include all start times with TV information. (THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
Publisher
@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

North Carolina released its full basketball schedule last week, but today it released it to include all start times with TV information.

Here is it:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}