News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-11-20 12:49:08 -0600') }} football Edit

UNC Snap Counts Versus Georgia Tech

Cedric Gray had 14 tackles versus Georgia Tech.
Cedric Gray had 14 tackles versus Georgia Tech. (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

Here are the snap counts for offensive and defensive North Carolina players from Saturday's 21-17 loss to Georgia Tech.

UNC fell to 9-2 overall and 6-1in the ACC while Georgia Tech improved to 5-6 overall and 4-4 in the ACC.

Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)

**************************************************************************************

Remember, for just $8.33 a month, YOU CAN BE A TAR HEELS INSIDER, TOO!!!

***************************************************************************************


premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}