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UNC Snap Counts Versus NC State

Deandre Boykins and Marcus Allen
Deandre Boykins and Marcus Allen (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

Here are the snap counts for offensive and defensive North Carolina players from Friday's 30-27 loss to NC State.

UNC fell to 9-3 overall and 6-2 in the ACC while NC State improved to 8-4 overall and 4-4 in the ACC.

Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)

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