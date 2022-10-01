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{{ timeAgo('2022-10-01 14:34:30 -0500') }} football Edit

UNC-Virginia Tech Recruits Photo Gallery

Kevin Roy
Tar Heel Illustrated

CHAPEL HILL - North Carolina hosted several recruits for its home game versus Virginia Tech on Saturday afternoon in Kenan Stadium.

The Tar Heels have nineteen committed players in the class of 2023. Many class of 2024 and 2025 prospects were in attendance.

PHOTOS by: Kevin Roy

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