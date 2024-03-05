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Want Cheap Tickets to See UNC Play at Duke?

Tar Heel Illustrated/Autograph
Tar Heel Illustrated/Autograph

North Carolina against Duke in college basketball is the best rivalry in American sports, and the teams play again Saturday at Cameron Indoor Stadium in Durham.

So, if attending a game there is on your bucket list, here’s a chance to see the national powers square off this weekend:


UNC. Duke. Tickets dropping Wednesday 03.06 only in the Autograph ap

There will be 4 ticket packages; each ticket package is $32 and includes 2 tickets in Section 3 Row O + Section 2 Row N. Full drop details in the Autograph app. ·


· Referral Code: THI

· Referral link: https://link.ag.fan/thi

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