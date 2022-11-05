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5 Takeaways From Carolina's Victory At UVA

UNC improved to 8-1 with a win at Virignia on Saturday, and here are 5 Takeaways from the Tar Heels' victory.
UNC improved to 8-1 with a win at Virignia on Saturday, and here are 5 Takeaways from the Tar Heels' victory. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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CHARLOTTESVILLE, VA – In spite of the opposite directions in which both teams were headed entering North Carolina’s game at Virginia on Saturday, the Cavaliers made the favored Tar Heels sweat and earn every bit of their 31-28 victory at Scott Stadium.

Facing one of the more offensive challenged teams in the nation, UNC’s defense struggled keeping the Wahoos in character, allowing their best offensive game versus a Power 5 team all season. And, UVA found itself leading 21-17 midway through the third quarter.

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