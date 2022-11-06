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Inside The Offense: UNC’s Win Over Virginia

THI takes a deep dive into UNC's offensive numbers from its 31-28 win at Virginia on Saturday afternoon.
THI takes a deep dive into UNC's offensive numbers from its 31-28 win at Virginia on Saturday afternoon. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones • TarHeelIllustrated
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@HeelIllustrated
Andrew Jones has covered sports for 26 years, including all major college & professional sports for daily newspapers & national sites. He's done radio and TV & is entering his seventh year at THI.

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North Carolina’s offense did it again Saturday, helping the Tar Heels overcome a second-half deficit leading to the team’s fifth consecutive victory by defeating Virginia, 31-28, in Charlottesville.

UNC scored touchdowns on its first three possessions of the second half, and then held off the Cavaliers late, improving to 8-1 overall and 5-0 in the ACC. UNC is also now 5-0 on the road this season.

One more win and the Tar Heels clinch the ACC Coastal Division title.

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