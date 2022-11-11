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THI TV: College of Charleston-UNC Hubert Davis Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 102-86 win over College of Charleston on Friday night at the Smith Center.

The Tar Heels, who are ranked No. 1 in the country, were led by Armando Bacot with 28 points. Caleb Love scored 25 points. Leaky Black and RJ Davis we’re also in double figures with 15 and 11 points.

UNC improves to 2-0 overall while the Cougars fall to 1-1.

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