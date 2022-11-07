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THI TV: UNCW-UNC Hubert Davis Postgame Press Conference

THI Staff
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL - North Carolina Coach Hubert Davis met with the media following his team’s 69-56 win over UNCW on Monday night at the Smith Center.

The Tar Heels, who are ranked No. 1 in the country, were led by Caleb Love and RJ Davis who scored 17 points each. Armando Bacot added 16 points and 9 rebounds.

UNC improves to 1-0 overall while the Seahawks fall 0-1.

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