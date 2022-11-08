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Tidbits: Heels Beat Seahawks

D'Marco Dunn being the first guard off the bench is one of six notewrthy items in our Tidbits report Monday night.
D'Marco Dunn being the first guard off the bench is one of six notewrthy items in our Tidbits report Monday night. (Kevin Roy/THI)
Andrew Jones & Trey Scott
Tar Heel Illustrated

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CHAPEL HILL – Top-ranked North Carolina started its season with a victory Monday night, as the Tar Heels secured a 69-56 victory over UNC-Wilmington at the Smith Center.

UNC never led by more than 16 points and by only nine points with 1:40 remaining.

Caleb Love and RJ Davis led Carolina with 17 points each, and Armando Bacot added 16 points and nine rebounds.

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