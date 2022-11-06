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UNC Snap Counts Versus Virginia

Josh Downs has 15 receptions against Virginia on Saturday.
Josh Downs has 15 receptions against Virginia on Saturday. (Kevin Roy)
Deana King • TarHeelIllustrated
TarHeelIllustrated.com
@NCPreps
King is Publisher of NCPreps.com, the NC high school site for Rivals.com/YahooSports. She is also a football and basketball Recruiting Analyst for Tar Heel Illustrated (UNC Rivals).

Here are the snap counts for offensive and defensive North Carolina players from Saturday's 31-28 win over Virginia.

UNC improved to 8-1 overall and 5-0 in the ACC and currently No. 17 in the College Football Playoff rankings. Virginia fell to 3-6 and 1-5.

Numbers Courtesy of PRO FOOTBALL FOCUS (PFF.COM)

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